/635592/إيهاب-أبو-زيد-يكشف-تفاصيل-وملخص-إصابة-إيريكسن-واليوم-الثاني-لليورو-2020

أكدإيهاب أبو زيد محرر الكرة العالمية بموقع دوت الخليج :" الروح الرياضية سادت العالم بأجمعه بعد إصابة إيريسكن ، وهي حالة أظهرت كم التعاطف بين شعوب العالم وكيفية توحيد الجهود مع الإنسانية التي تعلو فوق كل شئ".

وواصل أبو زيد :" سقوط كريستان إريكسن في الدقيقية 43 من عمر المباراة، وتواجد الحزن على المستوي العالمي في كرة القدم بعد سقوط اللاعب قبل أن ترفض ماهير اللقاء مغادرة الملعب حتي تم الإطمئنان على اللاعب".

تفاصيل إصابة اللاعب إيريسكن

واستكمل : " أمن الملعب حاول يخرج الجمهور ولكن فشل في ذلك، حتى حدث هتاف من قبل جمهور المنتخبين بأسم إيريكسن، قبا أن تعود المباراة بعد توقف لمدة ساعة كاملة ".

وأستعرض المحرر العالمي لـ دوت الخليج تفاصيل مباراة بلجيكا وروسيا في ختام اليوم الثاني من مواجهات يورو 2020 والتي جاءت كالتالي :

سجل الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة، ليسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، من خلال خطأ دفاع منتخب روسيا في السيطرة علي الكرة ليكون لها بالمرصاد لوكاكو ويسكنها الشباك.

أهداف مباراة بلجيكا و روسيا

نهى منتخب بلجيكا الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، حيث افتتح النجم روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، التهديف فى الدقيقة العاشرة، بعدما استغل خطأ من مدافع روسيا، ويسدد الكرة على يسار الحارس، ثم ذهب إلى الكاميرا ووجه رسالة إلى زميله الدنماركى كريستيان إريكسن الذى تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة فنلندا، قائلا: "كريس أنا أحبك".

وأضاف توماس مونييه، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ثانى أهداف منتخب الشياطين الحمر فى الدقيقة 34، بعد متابعته كرة مرتدة من حارس روسيا ليضعها فى الشباك.

وفى الشوط الثانى، نجح روميلو لوكاكو، نجم المنتخب البلجيكي، فى إضافة الهدف الشخصى الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة من توماس مونييه أنفرد بالمرمى ووضعها على يسار الحارس لحظة خروجه من مرماه، ليصبح أول لاعب فى النسخة الحالية من البطولة يسجل ثنائية.