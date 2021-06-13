/635593/إبراهيم-الشهابي-تنسيقية-الشباب-كسرت-حالة-الجمود-الفكري-بين-مختلف-التيارات-السياسية

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية هي نتيجة عدد من المراحل التي سبقته، حيث أنه عندما تم تدشينها في يونيو عام 2018 كانت نتيجة مرحلة تضم جيل من السياسيين، عاصر أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، وهذه المرحلة كادت أن تهدم الحالة اإجتماعية بالدولة.

يرصد موقع دوت الخليج كلمة نائب محافظ الجيزو إبراهيم الشهابي:

جاء ذلك في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، مضيفا أن التنسيقية رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر، وقامت بكسر حالة الجمود الفكري والسياسي بين مختلف التيارات السياسية وبعضها، كما غيرت من شكل الممارسة السياسية.

ممارسة سياسية

وأشار الشهابي إلى وجود ممارسة سياسية عبر هذا الجيل وذلك من بتدريب الشباب باستمرار وجذب المتخصصين والقيادات الشابة لمساحة العمل العام، وبالتالي يصبح قريب من العمل السياسي، وبالتالي الانضمام إلى الحزب الذي يعبر عن فكرته. ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

صالون التنسيقية

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

وشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.