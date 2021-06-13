/635594/مسئول-تونسي-يكشف-تفاصيل-خاصة-في-معسكر-الترجي-قبل-مواجهة-الأهلي

أكد فيصل محمد مسئول إعلامي تونسي لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان: " الترجي التونسي يخوض تدريبات يومية من أجل مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والفريق يدخل معسكر مغلق بداية من الأثنين المقبل حتى يوم المباراة ".

وتابع فيصل : " لم يتم تحديد الموقف النهائي من تواجد الجمهور في مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري إفريقيا ، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة القرار النهائي والرسمي بشأن الحضور الجماهيري".

وأستكمل : " الترجي ودع بطولة كأس تونس لذلك هناك ضغوطات كبيرة على الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ، وبالتأكيد هم يدركون أن فريق الأهلي له مكانة مميزة وقوة كبرى على مستوى الفني والبدني".

أخر استعدادت الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

واختتم: " اتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبمواجهة الأهلي والترجي التونسي".

في نفس الإطار ، كشف أحمد السيد مراسل كورة بلدنا في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : “ الأهلي يستعد بكل قوة من أجل مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على أن يكون السفر في الفترة المقبلة يوم الأربعاء المقبل للوصول بشكل مبكر للأراضي التونسية”.

أول رد من بيراميدز على أزمة عقد إبراهيم عادل

يذكر أن على نصير رئيس القسم الرياضي أكد : " تلقيت اتصالات من مسئولي نادي بيراميدز ، أن ماتم نشره في موقع دوت الخليج بخصوص مشكلة عقد إبراهيم عادل بها بعض الغموض ، و من المقرر أن يقوم النادي بإرسال العقد الجديد بتواجد البصمة".

وتابع: " ننتظر تلقى العقد الرسمي الذي يتواجد به بصمة اللاعب إبراهيم عادل ، لأن كل الأمور الذي تخص الرد هو حق مكفول للجميع ، مثلما هو موقف دوت الخليج في أي قضية بقضايا الساحة الرياضية ".

ووضح عامر العمايرة خبير اللوائح: "الأزمة بدأت مع منتخب مصر عام 2010 ، وحينها تم التأكد من التوقيع عن طريق البصمة في أزمة توقيع محمد ناجي جدو لناديي الأهلي والزمالك جينذاك ، الأمر الذي أثار الجدل على الساحة الرياضية في ذلك التوقيت ، لتقر الجبلاية رسميا تطبيق قانون بوجود البصمة في العقد".