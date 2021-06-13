جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسى من قبل الدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى قضية مفاوضات سد النهضة، وهو الدعم الذى قررتا الحصول عليه خلال الاجتماعات التى ستجرى فى الدوحة الثلاثاء المقبل.





وأشار زكى، فى اتصال هاتفى مع برنامج "كلمة أخيرة" والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى والمذاع عبر قناة "أون أى"، إلى أن قطر هى دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري، مبينا فى الوقت نفسه أنه عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماعا طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التى تشكلت فى 11 يونيو المنصرم فى ضم الأزمة التى كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التى حدثت بين فلسطين وإسرائيل فى القدس. ولفت إلى أن الحصول على الدعم فى هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم سواء من الدول العربية أو أى دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا فى الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبى ماض فى تعنته وفى أسلوبه؛ قائلا: "ولكن لا يعيب الموقف المصرى والسودانى فى حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبى فى عزلة ويدفعه لمراجعة حساباته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام زكى : مصر والسودان بحاجة لدعم من الجامعة العربية فى قضية سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.