إزالة 55 عشة ومنزلا بالتوفيقية بالمطرية وتسكين الأسر بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه تمت إزالة ٥٥ عشة ومنزلا بمنطقة التوفيقية بالمطرية لإستكمال تنفيذ إزالة المناطق العشوائية وهى منطقة إمتداد لعرب الحصن.





وصرح نائب المحافظ بأنه يتم إزالة تلك العشش بغرض تنفيذ طريق يربط محور مسطرد من ميدان رنين فى إتجاه شارع مؤسسة الزكاة المؤدى الى الطريق الدائرى بطول ٢ كم حتى مؤسسة الزكاة منهم ٦٠٠ متر داخل محافظة القليوبية. يذكر أنه تم تسكين ٤٥ أسرة من الأسر التى تمت إزالة منازلها، بمدينة بدر تنفيذا لتوجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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