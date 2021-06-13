وزير الأوقاف يطالب المواطنين بأخذ لقاح كورونا : حصلت عليه ولم تحدث مشكلات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه حصل على لقاح فيروس كورونا، ولم تحدث أى مشكلات ومضاعفات سواء فى الجرعة الأولى أو الثانية، مطالبا الجميع بسرعة التسجيل لأخذ اللقاح.





وعن تخصيص خطبة لأخذ لقاح كورونا، أوضح الوزير، فى مداخلة هاتفية له فى برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر، أنه سيتم ترتيب ذلك مع وزارة الصحة لوضع خطة لذلك ولا نمانع فى ذلك على الإطلاق. وأوضح، أن خطبة الجمعة القادمة ستكون عن الحج فى زمن الأوبئة وهذا يتماشى تماما مع الظروف التى نعيشها.

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