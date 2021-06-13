/635595/عمرو-يونس-تنسيقية-الشباب-تتميز-بالتناسق-والتناغم-الكبير-بداخلها

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تتميز بتوافق وتناسق بشكل كبير بداخلها، بالإضافة إلى وجود دعم من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أن البداية كانت بمشاركة أقل من 20 حزب و 6 سياسيين غير حزبين ومع الإستمرار بالتوسع في الأحزاب والسياسيين طبقا لقواعد التنسيقية والتي تمثل دستور خاص بها، أصبحنا هناك 25 حزب، وأصبح هناك ثقة كبيرة بالكيان، حيث إختيار 6 نواب من المحافظين ومنهم نائب محافظة الجيزة إبراهيم الشهابي ، بالإضافة إلى وجود 50 شاب سياسي.

يرصد دوت الخليج كلمة النائب عمرو يونس بصالون التنسيقية اليوم

جاء ذلك في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" مشيرا إلى أن أنه تم التوسع طبقا للمقابلات الشخصية للشباب السياسيين المؤهلين، وعدد الأعضاء وصل داخل التنسيقية إلى 250 عضو على الرغم من مشاركة 54 عضو فقط في البداية”.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن العلاقة بين التنسيقية والاحزاب الأخرى، علاقة تكاملية، كما أنه هناك تدارك للأمر من خلال توسيع النطاق وجذب عدد اكبر من الأحزاب، حيث يتم دعوة أعضاء من الخارج لمعايشة التنسيقية ومشاركة أفكارهم لمعرفة التجربة والإستفادة منها.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

وشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.