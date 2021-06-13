/635596/مفاجأة-عقد-الونش-مستمر-مع-الزمالك-موسمين-و-بن-شرقي-يطلب-2-مليون-دولار

أكد علاء حمام مراسل كورة بلدنا في تصريحات خاصة بموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان أن محمود حمدي الونش مستمر مع النادي الأبيض لمدة موسمين قادميين وليس موسم فقط كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وقال علاء حمام : " تلقيت انفراد من محمود حمدي الونش أبلغني أن عقده متبقي له ف عقدة موسيمين ، لذلك لا أستطيع أن أقوم بالتوقيع في أي نادي أخر ".

الونش مستمر مع الزمالك وبن شرقي يرواغ الزمالك

وتابع حمام :" الزمالك أبلغني بالرغبة في التجديد وتعديل العقد مع زيادة الراتب ، ولكنني مستمر مع الفارس الأبيض خلال الموسم القادم، وسعيد بالتواجد مع القلعة البيضاء لذلك حرص على توضيح الأمور".

وواصل حمام :" أشرف بن شرقي طلب 2 مليون دولار في الموسم ، وهذا أخر كلام من طرف اللاعب ، ولن يجدد عقده مع الفارس الأبيض بأكثر من ذلك ".

وأستكمل : " اللاعب مرحب بتجديد التعاقد مع الزمالك لكن مع الطلبات المادية الجديدة ".

على جانب أخر أكد فيصل محمد مسئول إعلامي تونسي لموقع دوت الخليج: " الترجي التونسي يخوض تدريبات يومية من أجل مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والفريق يدخل معسكر مغلق بداية من الأثنين المقبل حتى يوم المباراة ".

وتابع فيصل : " لم يتم تحديد الموقف النهائي من تواجد الجمهور في مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري إفريقيا ، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة القرار النهائي والرسمي بشأن الحضور الجماهيري".

وأستكمل : " الترجي ودع بطولة كأس تونس لذلك هناك ضغوطات كبيرة على الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ، وبالتأكيد هم يدركون أن فريق الأهلي له مكانة مميزة وقوة كبرى على مستوى الفني والبدني".

واختتم: " اتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبمواجهة الأهلي والترجي التونسي".