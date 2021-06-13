/635597/عبدالناصر-زيدان-يناشد-رياضة-البرلمان-بالتدخل-لإحتواء-أزمة-محمد-إيهاب

ناشد عبدالناصر زيدان ، المشرف على قطاع الرياضة بموقع دوت الخليج لجنة الشباب والرياضة بفتح ملف اللاعب محمد إيهاب ، مشددا أن اللاعب تعرض لظلم كبير كونه أول لاعب يتم إتهامة بتعاطي المنشطات وهو لم يحدث ذلك.

وقال عبدالناصر : " أتمنى أن يحدث تدارك لأزمة محمد إيهاب من جانب مجلس النواب ، ولدي كامل الثقة في موقف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب في مجلس النواب بقيادة الدكتور محمود حسين من أجل الحفاظ على نجوم ومواهب مصر الشابة".

عبدالناصر زيدان يناشد بتدخل لجنة الشباب والرياضة

وتابع عبدالناصر زيدان : " سبب تدهور طنطا والنزول للدرجة الثانية هو رضا عبدالعال "هبيد" التدريب في مصر والشرق الأوسط ، وأعتقد أنه لن يقوم بخوض تجارب تدريبية مرة أخرى ".

وواصل عبدالناصر : " أتوجه باللوم لفايز عريبي رئيس نادي طنطا بسبب الصبر على رضا عبدالعال حتى نزل بالفريق لدوري الدرجة الثالثة ، وعبدالعال يعتمد على الإظهار الإعلامي فقط ".

تفاصيل قصة استبعاد محمد إيهاب

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين، وبسبب الإيقاف لم يشارك منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2017.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في عام 2019 بالمغرب وكان من بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو ، لكن محمد إيهاب تضرر من القرار بالرغم من عدم ثبوت تعاطيه المنشطات .

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لن يحدث.

المحزن في الأمر أن محمد إيهاب خرجت عينة تحليله للمنشطات سلبية، علاوة على أنه يتصدر التصنيف العالمي للعبة بمجموع 352 كجم، متفوقا على بطل أوروبا الألمانى ومجموعته 346 كجم، ومتفوقا على بطل أمريكا الكولمبى ومجموعته 342 كجم، وكذلك متفوقاً على بطل آسيا اللاعب الكورى الشمالى ومجموعته 348 كجم، الشيء الذي يزيد مرارة قرار حرمانه من المشاركة، خاصة وأنه كان أبرز المرشحين للفوز بميدالية لمصر في البطولة الأوليمبية .