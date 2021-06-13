/635598/خاص-نكشف-صفقات-الزمالك-القادمة-و-لاشين-في-القلعة-البيضاء-الموسم-المقبل

كشف علاء حمام مراسل كورة بلدنا في تصريحات خاصة لمواقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان عن انتقال لاشين لصفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم المقبل ، والتأكييد على أسماء بعض اللاعبين المرشحين للفارس الأبيض.

وقال : "مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ينتقل لصفوف النادي الأبيض خلال الموسم المقبل وهذا على مسئوليتي الشخصية ".

صفقات الزمالك القادمة

وكشف علاء : " عبدالله بكري لاعب بيراميدز ، لؤي وائل لاعب الجونة ، أحمد توفيق لاعب بيراميدز وكارتيرون مرحب باللاعب ، ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ، محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة أو وليد الكارتي لاعب الوداد البيضاوي، محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا ".

أكد علاء حمام مراسل كورة بلدنا في تصريحات خاصة بموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان أن محمود حمدي الونش مستمر مع النادي الأبيض لمدة موسمين قادميين وليس موسم فقط كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وقال علاء حمام : " تلقيت انفراد من محمود حمدي الونش أبلغني أن عقده متبقي له ف عقدة موسيمين ، لذلك لا أستطيع أن أقوم بالتوقيع في أي نادي أخر ".

دوت الخليج يكشف صفقات الزمالك القادمة

وتابع حمام :" الزمالك أبلغني بالرغبة في التجديد وتعديل العقد مع زيادة الراتب ، ولكنني مستمر مع الفارس الأبيض خلال الموسم القادم، وسعيد بالتواجد مع القلعة البيضاء لذلك حرص على توضيح الأمور".

وواصل حمام :" أشرف بن شرقي طلب 2 مليون دولار في الموسم ، وهذا أخر كلام من طرف اللاعب ، ولن يجدد عقده مع الفارس الأبيض بأكثر من ذلك ".

واختتم: " اللاعب مرحب بتجديد التعاقد مع الزمالك لكن مع الطلبات المادية الجديدة ".

وعلق عبدالناصر على أزمة محمد إيهاب : " أتمنى أن يحدث تدارك لأزمة محمد إيهاب من جانب مجلس النواب ، ولدي كامل الثقة في موقف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولجنة الشباب في مجلس النواب بقيادة الدكتور محمود حسين".