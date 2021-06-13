/635599/سها-سعيد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-استطاعت-خلق-صيغة-جديدة-للعمل-المشترك

وقالت النائبة سها سعيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن تنسيقية الشباب استطاعت ان تخلق صيغة جديدة للعمل المشترك، وذلك من خلال ضم كافة الأطياف،على الرغم من اختلاف الأيديولوجيات والأراء بين أعضائها، ولكن في النهاية يكون الإتفاق على بناء الوطن والعمل وفقا للمصلحة الوطنية.

صالون التنسيقية

جاء ذلك في الصالون السياسي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، مشيرة إلى أن التنسيقية في عيدها الثالث أصبحت كيان سياسي متماسكـ استفاد من التجارب السابقة في العمل السياسي.

ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب ان هناك إيمان كامل من قبل التنسيقية بفكرة التخصص في العمل، لذلك تم إنشاء لجان نوعية داخل التنسيقية من أجل مناقشة القوانين وإجراء دراسات وأبحاث لازمة يستفيد منها النواب خلال تأدية عملهم البرلماني.

وأوضحت وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن التنسيقية حرصت على عمل مبادرات تختص بالمواطن، وتحمل الطابع الإنساني، وتلمس المواطنين على أرض الواقع، على الرغم من بساطتها إلى أن تأثيرها يكون كبير ويزيد من شعبية التنسيقية بالشارع. ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

وشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.