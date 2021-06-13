/635600/عمرو-درويش-التنسيقية-كمنصة-حوارية-ضمت-جميع-أطياف-المجتمع-بكافة-الأراء

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كمنصة حوارية تضم جميع أطياف المجتمع بكافة الأراء والايدولوجيات،موضحا أن هذه التجربة كانت الأكثر واقعية وجمعت الأحزاب المختلفة والسياسيين على طاولة واحدة،فضلا عن قدرتها على التغيير في فكر الأحزاب المنضمة لها، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك اختلاف بينها وبين الأعضاء.

تنسيقية الشباب

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج من مصر، على قناة cbc والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، مضيفا أن أي حزب وشاب داخل التنسيقية يكون عليه إلتزامين واحد تجاه الحزب، وآخر تجاه التنسيقية، وذلك على أسس واضحة مثل الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة التطرف.

قيادات داخل التنسيقية

واشار درويش أن التنسيقية تتلقى آلاف الطلبات للانضمام لها، كما ان لجنة الإدارة المحلية لديها ملفات خطيرة مثل المواقف العشوائية والقمامة وقانون المحليات وغيرها، وأن استكمال تمثيل الشباب يكون داخل المحليات، وهناك قيادات قادمة من التنسيقية قادرة على اتخاذ مواقع في صنع القرار.

صالون التنسيقية

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الاحزاب قامت بتنظيم صالون سياسي يديره الإعلامي أحمد عبدالعصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضمن مناقشات مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

وشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.