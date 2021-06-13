فيديو .. وزير الأوقاف تعليقا على قرار السعودية بشأن الحج : حفاظ على النفس

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى مداخلة هاتفية له فى برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر، إن الحفاظ على الأنفس من أهم المقاصد الشرعية، مؤكدا أنه فى القضايا الطبية يُبنى الحكم الشرعى على العلمى.

وأضاف جمعة، أنه من كان ينوى حج الفريضة هذا العام وحبسه العذر ومات على ذلك فمعه عذره ولا حرج عليه طالما مات بنية الحج ولم يمكن.

وأوضح، أنه من كان قد نوى الحج أو العمرة هذا العام فحبسته نازلة أو جائحة أو وباء أو نحو ذلك كالظروف الراهنة فتصدق عن طيب نفس بكامل قيمة نفقاتهما وتكاليفهما للمحتاجين أو للأجهزة أو المستلزمات الطبية جمع الله أجرين.

وقال إن الأجر الأول هو أجر العمل الذى كان قد نواه فحبسه عنه العذر، والآخر هو أجر صدقته على الفقراء والمحتاجين أو علاج المرضى أو توفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية للمستشفيات، وحتى من لم يحج الفريضة فحبسه العذر فهو معذور ولا حرج عليه.