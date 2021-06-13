جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 21 الإسكندرية 29 20 وادى النطرون 34 21 طنطا 34 21 شبين الكوم 35 21 دمنهور 32 21 بلطيم 29 20 مطروح 26 20 السلوم 27 19 سيوة 34 21 بورسعيد 28 21 دمياط 28 20 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 21 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 24 العريش 29 22 رفح 29 22 رأس سدر 38 23 نخل 36 18 نويبع 39 26 طابا 37 23 كاترين 36 21 الطور 36 24 شرم الشيخ 40 27 الغردقة 39 27 مرسى علم 38 26 الفيوم 40 23 بنى سويف 40 23 المنيا 40 24 أسيوط 43 25 سوهاج 44 26 قنا 45 27 الأقصر 46 27 أسوان 46 28 إدفو 46 28 أبوسمبل 45 27 الوادى الجديد 45 28 شلاتين 39 26 ابو رماد 37 26 حلايب 36 27 رأس حدربة 36 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم : حار نهارا لطيف ليلا .. عظمى القاهرة 35 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.