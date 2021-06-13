انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ168 ألف جنيه.. كيفية الحصول على شقق الأوقاف والشروط والأوراق المطلوبة ومتاحة لجميع المواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل وشروط الحصول على شقق الأوقاف، بعد أن بدأت هيئة الأوقاف فعلياً بالبدء في سحب كراسات الشروط، وطرحت الأوقاف شقق بنظام التمويل العقاري في محافظة المنوفية بمدينة السادات وفي محافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان، مع إتاحة الشقق لجميع المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية.

كيفية الحصول على شقق الأوقاف والشروط والأوراق المطلوبة

كما بدأ الحجز من ايونيو الجاري ومستمر حتى 30 يونيو 2021، وسحب كراسات الشروط من مقر الهيئة بالدقي ومن جميع مقراتها على مستوى الجمهورية، وذلك ببمقدم حجز الجدية بـ15 ألف جنيه، جاءت شروط حجز شقق هيئة الأوقاف كالتالي.

أن لا يقل سن الشخص المتقدم عن 21 سنة وأن لا يزيد عن 50 سنة.

عدم امتلاك وحدات سكنية.

السداد بنظام التمويل العقاري وليس فوري.

أن لا يزيد صافي دخل المتقدم عن 4750 جنيه شهرياً للمتزوج.

أن لا يزيد دخل المتقدم الأعزب عن 3500 جنيه.

إنهاء أي التزامات بنكية حال وجودها.

شراء كراسة الشروط بـ300 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق هيئة الأوقاف

وحول الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف بنظام التمويل العقاري فجاءت وفق ما يلي.

صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية، للمتقدم وزوجته حال إن كان متزوجاً.

صورة قسيمة الزواج.

وصل كهرباء أو مياه أو غاز حديث.

شهادة صافي الدخل الشهري مختومة ومؤرخة من جهة العمل.

تقديم أي أوراق خاصة بعمل إضافي أو أطيان زراعية أو معاش أو خلافه.

كراسة الشروط

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كما تبلغ قيمة الشقة التي تعرضها هيئة الأوقاف 168 ألف جنيه حال السداد على 3 سنوات، و200 ألف جنيه حال السداد على 10 سنة، و220 ألف جنيه حال السداد على 20 سنة، وتبلغ مساحة الشقة من 65 متر إلى 80 متر.