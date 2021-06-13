حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 14-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها.
عاطفياً: لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آراءك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما تواجهك بعض الصعاب.
صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة أو بعض المشكلات الصحية الطارئة.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 14-6-2021
مهنياً: يوم جيد يعطيك طاقة مفيدة تخفف عنك الضغوط وتقدم لك حظوظ بناءة ومناسبة للتفاعل مع الاخرين حاول ان تستفيد من الفرص التي تتوفر لك.
عاطفياً: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي.
صحياً: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تشعر بالارتياح والثقة بالنفس في هذا اليوم فمن الضروري اعادة الامور الى مجراها الطبيعي والى تلطيف الاجواء فالاجواء مناسبة للتقدم والنجاح.
عاطفياً: إحرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضاً ويضع سمعتك على المحك.
صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً.
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تظهراليوم في اجمل طلة واجمل طريقة في التواصل والتعاون مع الاخرين فتكون المعنويات مرتفعة جداً تحصل على دعم ونتائج فعالة ومنتجة
عاطفياً: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة.
صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون.
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 14-6-2021
مهنياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك المهنية وتستطيع الانطلاق بأهداف جديدة.
عاطفياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات.
صحياً: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجاً من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-6-2021
مهنياً: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك الكبيرة جداً بنفسك.
عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.
صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14-6-2021
مهنياً: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت.
عاطفياً: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج في صدرك.
صحياً: غالباً ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلباً على وضعك النفسي.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-6-2021
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم النجاح والمفاجآت السارة ما يجعلك الاقوى في محيطك والاكثر قدرة على قيادة الاخرين وفرض شروطك ورغباتك
عاطفياً: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعياً.
صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تلتقط أنفاسك بعض الشيء وتدرك أولوياتك وتوليها الأهمية المطلوبة، ويحمل إليك عملاً أو عرضاً مغرياً.
عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.
صحياً: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً.
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً.
عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ.
صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم.
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.
عاطفياً: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك.
صحياً: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14-6-2021
مهنياً: تتابع مسيرتك وتبدو مشرقا ومتفائلا قد تفرح لاخبار سارة تحت تأثير القمر من برج السرطان الصديق الذي يحمل معه احداث ايجابية متسارعة وفرصا ثمينة
عاطفياً: يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل.
صحياً: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يومياً وبانتظام.
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