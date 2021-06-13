/635601/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات حول ملاعب العالم، ومن أهمها مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أهم المباريات:

تقام مباراة إنجلترا أمام نظيرة كرواتيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 عصراً وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

بدخل منتخب النمسا مباراته اليوم أمام نظيرة مقدونيا الشمالية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً، حيث تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

خاص.. نكشف صفقات الزمالك القادمة و «لاشين» في القلعة البيضاء الموسم المقبل

تقام مباراة منتخب هولندا أمام نطيرة أوكرانيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2021

تقام مباراة البرازيل أمام نظيرة فنزويلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة11 مساءً عبر قنواتbeIN Sports HD 5 Max.

يدخل منتخب كولومبيا مباراته أمام فريق الإكوادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2 فجراً (الأثنين) عبر قنوات beIN Sports HD 5 Max.

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تقام مباراةكوريا الجنوبية أمام منتخب لبنان والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة8 صباحاً عبر قنوات Alkass One HD.

مواعيد المباريات الودية الدولية

تقام مباراة منتخب المكسيك أمام منتخب الهندوراس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1.30 فجراً.

تقام مباراة تنزانيا أمام مالاوي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة3 عصراً.

تقام مباراة منتخب السودان أمام منتخب زامبيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً.

منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً.

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب بلجيكيا ومنتخب روسيا، بنتيجة ثلاث اهداف دون رد لصالح بلجيكيا، في لقاء الجولة الأول من المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

سجل الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة، ليسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، من خلال خطأ دفاع منتخب روسيا في السيطرة علي الكرة ليكون لها بالمرصاد لوكاكو ويسكنها الشباك.