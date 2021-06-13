موعد مباراة المنتخب الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا ودياً اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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يدخل منتخب مصر الألمبي مباراته اليوم الأحد أمام نظيرة جنوب إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويريد دوت الخليج استعدادات المنتخب:

وتقاو الودية على هامش المعسكر الذي يخوضه منتخب مصر الأولمبي في العين السخنة، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو "أولمبياد 2020" المؤجلة من العام الماضي.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب إفريقيا في الودية الأولى مساء الخميس بهدفين دون رد، سجلهما مصطفى محمد.

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القنوات الناقلة

تذاع مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس 1.

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

يختتم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في الثامنة مساء غداً الخميس، والتي تقام علي استاد السويس، ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.

قرر الجهز الفني لمنتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقي غريب المدير الفني، أن يوم 16يوليو المقبل موعد سفر بعثة المنتخب إلي طوكيو، وذلك استعداداً للمشاركة في الألولمبيات، حيث تنطلق البطولة يوم 22 يوليو بمواجهة استراليا.

الجدير بالذكر أن انضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الألولمبي بيقادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.