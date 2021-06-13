/635608/موعد-مباراة-البرازيل-ضد-فنزويلا-فى-افتتاح-كوبا-أمريكا-والتشكيل-المتوقع

تقام مباراة منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي أمام نظيرة منتخب فنزويلا اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

ويستعرض دوت الخليج موعد إقامة المباراة:

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة قبل تلك المواجهة على حساب باراجواي، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم في قطر 2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة11 مساءً.

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ويأتي التشكيل المتوقع للبرازيل في افتتاح كوبا كالتالي :

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - ايدير ميليتاو - ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - ريتشارلسون.

خط الهجوم: نيمار - جابريل جيسوس - فيرمينو.

تشكيل فنزويلا المتوقع:

في حراسة المرمي: ويلكر فارينييز خط الدفاع: روبيرتو روزاليس - ويلكر أنخيل - جون تشانسييور - رولف فيلتشر خط الوسط: كريستيان كاسيريس - توماس رينكون - يانخيل هيريرا الهجوم: رومولو أوتيرو - سالومون راندون - داروين ماتشيس

وتعد نسخة كوبا أمريكا استثنائية بجميع المقاييس، حيث تقام بنظام المجموعتين على أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات، على عكس المعتاد، وذلك بعد انسحاب الضيوف “أستراليا، وقطر” بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بالأرجنتين وكولومبيا العام الماضي، ثم تأجلت بسبب فيروس كورونا لهذا العام، قبل أن تُنقل إلى البرازيل لتفشي الوباء في الدولتين الآخرتين.

هذه النسخة استثنائية من الكوبا وتقام بنظام المجموعتين على عكس المعتاد، وتضم مجموعة البرازيل وفنزويلا، بيرو وكولومبيا والإكوادور أيضاً.

ويسعى منتخب البرازيل إلى استغلال عامل الأرض على الرغم من غياب الجماهير، من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الأخيرة 2019 التي أقيمت على أرضه ايضاً،

وفازت البرزايل ببطولة كوبا أمريكا في كل مرة أقيمت فيها على أرضه 5 مرات، كما أنهم يمتلكون سجل هائل في افتتاحيات البطولة، حيث لم يخسروا مباراتهم الافتتاحية أمام أي فريق آخر من أمريكا الجنوبية منذ عام 1979 (10 انتصارات، 3 تعادلات)

ويخوض المنتخب البرازيلي مواجهة فنزويلا اليوم، بعد فوزه بسبعة انتصارات متتالية بتصفيات كأس العالم 2022، ستة منها دون أن تهتز شباكه.