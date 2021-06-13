الرى: أسبوع القاهرة للمياه يهدف لتعزيز التواصل بين الجهات المعنية بالمجال

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن أسبوع القاهرة للمياه للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018، بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط لبحث موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص".

وقال الدكتور عبدالعاطى، إن أسبوع القاهرة للمياه 2021 يأتى تتويجا للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة للمياه فى النسخ الثلاث السابقه منه، حتى أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه فى مصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا الحدث يأتى فى إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الإفريقية.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الرابعة، والذى تنظمة وزارة الرى، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، حيث يهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير فى استخدامات الأراضى والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية بشكل متسارع، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

يشارك فى هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروضا ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال أكثر من 70 جلسة فنية، ويقام على هامش الأسبوع معرض تكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه.

ويستضيف الأسبوع العديد من الأحداث والفعاليات رفيعة المستوى، منها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، وكذا الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية، وذلك لوضع خارطة طريق لتكامل الأنشطة الزراعية مع إدارة الموارد المائية، والذى تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ومنظمة التنمية الزراعية، وكذا منظمة "الإسكوا"، إلى جانب عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار الإفريقى الأوروبى التى ينظمهما الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع البنك الإفريقى للتنمية.

على جانب آخر، تلقت اللجنة العلمية عددا من الأبحاث العلمية ويجرى تقييمها واختيار عدد منها للعرض بالمؤتمر والنشر بالعدد الخاص بمجلة علوم المياه الخاصة بالمركز القومى لبحوث المياه.