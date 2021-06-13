تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة و مرسي مطروح اعتبارا من يوم...

اعلنت السكة الحديد انه في ظل التعاون المثمر ما بين وزراة النقل و هيئة تنشيط السياحة الداخلية و تيسيرا علي جمهور المصيفين فقد قررت السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة مابين القاهرة و مرسي مطروح و بالعكس طريق المناشي – إيتاي و ذلك إبتداء من 19/6/2021 و هي كالتالي

- تشغيل قطار 939 / 940 ما بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى و ذلك إبتداء من يوم 19/6/2021

ثم يعود بقطار 943 / 942 ما بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى و ذلك من يوم 20/6/2021 و يستمر يوميا لحين صدور تعليمات اخري

- تشغيل قطارنوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسي مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعه 22:35 و ذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 علي ان يعمل ايام السبت و الاثنين والاربعاء من كل اسبوع

و يعود بقطارنوم رقم 775 /774 نوم ما بين مرسي مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسي مطروح الساعه 19:30 و ذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20/6/2021 علي ان يعمل ايام الاحد والثلاثاء و الخميس من كل اسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات اخري

هذا بالاضافه الي استمرار تشغيل قطاري 1205 / 1206 ، 1209 / 1208 بتركيبه وجدولة الحالي