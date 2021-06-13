وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية

في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه كل من رؤساء( قطاع النقل البحري - ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع المحطة متعددة الاغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63% واطلع الوزير على كافه الإجراءات و خطه العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائيه من اجمالي 960 متر وسيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهايه هذا الشهر و وجاري التعاقد على اوناش الرصيف واناش ااساحه الخاصة بالمرحله الاولى من المشروع كما تتم كافة اعمال البنيه التحتيه والإنشاء للمبانى واعمال المرافق وفقاً للخطه الزمنيه الموضوعه

وفيما يتعلق بالمشغل العالمي الذي سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة فقد تم الاتفاق مع . CMA cgm الفرنسيه العالمية على فتره ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطه للعمل و جارى استكمال كافة الاجراءات الخاصة بعقد المشاركه الخاصه مع هذه الشركه العالميه تمهيداً لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة التي ستوفر 1500 فرصه عمل مباشره و ما لا يقل عن 3000 فرصه عمل غير مباشره وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022

وشهد الوزير التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري الي الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا ،حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.

بعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98 % حيث أكد الوزير على أهمية هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية

كما تم متابعة مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر بشكل رأسي بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 85 %.

وتابع وزير النقل أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات والذي سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160متر بدلا من 100 متر في الوضع الحالي حيث وجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد

وعلى هامش جولته أكد الوزير على تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحري واللوجيستيات لافتاً إلى

أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية، كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.