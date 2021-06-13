نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني أكمل طلبة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية المصرية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس. 10-6-2021، والآن هم توجد حالة من التوتر الحالية بين أولياء الأمور والطلاب للصف الثالث الإعدادي، حيث ينتظر الجميع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية التي أعلنت حيث أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها تعمل بأقصى سرعة من أجل استكمال تصحيح جميع الأوراق الرسمية وبمجرد اكتمالها سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر البوابات الإلكترونية لمختلف المديريات، كما سوف نطلعكم عبر موقع “ثقفني ” على جميع الروابط الخاصة بإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الثاني وفي كل محافظات مصر. وأجريت امتحانات الشهادة الإعدادية على الورق في المدارس ضمن إجراءات احترازية مشددة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت الأسبوع الماضي في معظم محافظات الجمهورية، وقد أنهت العديد من المحافظات المصرية امتحانات الفصل الثاني يوم الإثنين 8-6-2021، كما أكملت باقي المحافظات امتحاناتها يوم الخميس الموافق ل 10-6-2021. كما أعلنت العديد من المحافظات عن بدء العمل التصحيحي بالتزامن مع بدء الامتحانات بشكل مباشر. كما أن تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الترم الثاني كانت تتم بمجرد انتهاء اللجان مباشرة، وأعلنت بعض مديريات الجمهورية بدء أعمال التصحيح بعد انتهاء جميع أعمال الامتحان التحريري في كل اللجان والمدارس، وأكدت جميع المديريات أنها سوف تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

رابط اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني في مختلف المحافظات