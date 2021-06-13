/635603/استقرار-أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-السوق-اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى السوق المصري اليوم الأحد، ارتفاعًا فى بعض السلع مثل البطاطس والخيار، بينما استقرت معظم الأنواع و يرصد موقعدوت الخليج للقراء والمتابعين أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور، ليظل القارئ على دراية بالأسعار قبل الشراء، والتي تنوعت بين الكوسة، الفلفل الرومي، والخيار، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الخضار في السوق: ارتفع سعر البطاطس من 2 إلى 3.75 جنيه. ارتفع سعر كيلو الخيار لـ4 جنيهات. سجل سعر كيلو ورق العنب من 7-13 جنيها. استقر سعر الطماطم 1.5 – 3 جنيها. كيلو البامية وصل إلى 13 جنيها. استقر سعر كيلو إلى البصل 3 جنيهات. كيلو الملوخية سجل 4 جنيها. كيلو الفاصوليا من 4-7 جنيهات. الباذنجان البلدي 1.50- 3 جنيهات. وصل الفلفل الرومي لـ4.50 جنيه. سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 -4.5 جنيهات. وصل سعر الكوسة 5.5 جنيهات. أسعار الفاكهة في السوق: سعر الموز الصعيدي 11 جنيهات. بلغ كيلو المانجو العويسي من 15-30 جنيهات. البرتقال السكري 3 -5 جنيهات. كيلو البلح الرملي بلغ 9 جنيهات. سعر كيلو التفاح المصري 6 – 9 جنيهات. وصل سعر الخوخ إلى 6 -9 جنيهات. سجل الكنتالوب 5 -6 جنيهات. سعر كيلو الفراولة 3 – 6 جنيهات. سعر كيلو العنب النباتي الأصفر/ الأحمر من 7-10 للكيلو.

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