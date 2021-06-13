/635605/استقرار-فى-أسعار-الذهب-اليوم-تعرف-على-التفاصيل

شهدت اسعار الذهب استقرار اليوم ، صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021، عند الأسعار التي حققها مساء الجمعة الماضية بعد الهبوط في أسعاره عالميا بشكل مفاجىء بالبورصة العالمية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن أسعار الذهب اليوم، وإليكم التفاصيل:-

أسعار الذهب اليوم

كما أعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، بدون المصنعية فى محلات الصاغة ، صباح اليوم الأحد، 922 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر مبيعا في مصر، 807 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 692 جنيها، والجنيه الذهب 6456 جنيها، وهى نفس أسعار مساء الجمعة .

كما شهد سعر الذهب استقرار عاليمبا، عند نفس الأسعار التي حققها مساء الجمعة، وذلك بعد توقف البورصة والسوق العالمية للأجازة الاسبوعية، وينشر موقع دوت الخليج اسعار أعيرة الذهب المختلفة فى السوق المصري.

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 13 يونيو، 825.60 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،876.86.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 22 قيراط 864.91 جنيه

سعر الذهب عيار 21 قيراط 825.60 جنيه

سعر الذهب عيار 18 قيراط 707.66 جنيه

سعر الذهب عيار 14 قيراط 550.40 جنيه

سعر الذهب عيار 12 قيراط 471.77 جنيه

سعر الذهب عيار 10 قيراط 393.14 جنيه

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،604.79 جنيه

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29،347.41 جنيه

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 94،354.12 جنيه

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 943،541.19 جنيه