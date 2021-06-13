/635606/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-تعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم

تتوقع هيئة الارصاد الجوية طقس الأيام المقبلة حيث يشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 30 أو 32 درجة مئوية خلال فترات النهار،فضلا عن اعتدال الطقس وانخفاض درجة الحرارة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تتراوح ما بين 21 و22 درجة مئوية.

كما تصل درجة الحرارة فى جنوب مصر لـ 40 درجة على شمال الصعيد و45 على جنوب الصعيد ،وفى شمال الصعيد الكتل الهوائية معتدلة اعتباراً من غد . أحوال الطقس اليوم ويعرض موقعدوت الخليجبيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة 35 21 الإسكندرية 29 20 وادي النطرون 34 21 طنطا 34 21 شبين الكوم 35 21 دمنهور 32 21 بلطيم 29 20 مطروح 26 20 السلوم 27 19 سيوة 34 21 بورسعيد 28 21 دمياط 28 20 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 21 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 24 العريش 29 22 رفح 29 22 رأس سدر 38 23 نخل 36 18 نويبع 39 26 طابا 37 23 كاترين 36 21 الطور 36 24 شرم الشيخ 40 27 الغردقة 39 27 مرسى علم 38 26 الفيوم 40 23 بني سويف 40 23 المنيا 40 24 أسيوط 43 25 سوهاج 44 26 قنا 45 27 الأقصر 46 27 أسوان 46 28 إدفو 46 28 أبوسمبل 45 27 الوادي الجديد 45 28 شلاتين 39 26 ابو رماد 37 26 حلايب 36 27 رأس حدربة 36 26

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