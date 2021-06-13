استعداداً لمباراة أسوان الزمالك يواصل تدريباته اليوم الأحد.. تفاصيل

/635610/استعدادا-لمباراة-أسوان-الزمالك-يواصل-تدريباته-اليوم-الأحد-تفاصيل

يواصل الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، والتي من المقرر في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

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اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.

أنتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، في فترة التوقف الدوري المصري الممتاز، وبعد عودة فريق القلعة البيضاء من الراحة السلبية في الأسبوع الماضي.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي و ياسين مرعي في خط الدفاع و طارق حامد و محمد أشرف “روقا” و إسلام جابر و حسام أشرف ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط و أسامة فيصل في خط الهجوم.

وافتتح محمد رضا لاعب وسط وادي دجلة أهداف الشوط الأول في الدقيقة 9 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد عاطف هدف وادي دجلة الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة على يمين مرمى الزمالك.