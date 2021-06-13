/635611/مشوارك-سعيد--كثافات-مرورية-عالية- بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021، كثافات مرورية متوسطة على أغلب المحاور و الميادين، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة، تزامنًا مع بداية أول الأسبوع، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير إدارة المرور.

النشرة المروية.. اليوم الأحد

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن النشرة المرورية اليوم، وإليكم التفاصيل:-

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كثافات مرورية بمحور 26 يوليو

وشهد ايضًا محور 26 يوليو كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية متحركة على طريق السويس الصحراوي بـ مناطق الكارتة بالاتجاهين.

كما استقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك الأمر على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، حيث نفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.