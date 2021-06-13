/635613/تعرف-على-جدول-مواعيد-مباريات-كرة-الطائرة--في-نهائي-كأس-مصر

أعلن اتحاد كرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية.

ويرصيد لكم دوت الخليج مواعيد المباريات:

فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى، بينما تقام لقاءات دور الثمانية غدا الأثنين بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع هليوبوليس والزمالك مع الفيوم وبتروجت مع طلائع الجيش .

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق بالفوز على الجزيرة أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.

ومن ناحيه اخري توج رجال طائرة الأهلي أمام الزمالك الأربعاء الماضي في المباراة الحاسمة لبطولة الدوري العام، حيث انتهي اللقاء بنتيجة ثلاث أشواط للمارد الأحمر، في المباراة الختامية.