/635615/اليوم-الحكم-في-دعوى-منع-مرتضى-منصور-من-الظهور-بالإعلام

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، الحكم في الدعوى المقامة من رئيس النادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73 قضائية رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن إصدار محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك.

منع ظهورة في الإعلام

كانت في وقت سابق أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المسموعة و المرئية والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة 60 يومًا باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

قرار رئيس الجمهورية

وأكد أيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لعام 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

وفى وقت سابق وقت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة سنتين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي. واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.