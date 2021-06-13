تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح من السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ القطارات الخدمة، اعتبارا من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:
- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021.
- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، وذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.
- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.
- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالى.
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