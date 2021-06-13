حنفى جبالى يفتتح جلسة البرلمان.. ومناقشة الموازنة العامة على جدول الأعمال

كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيىٔات العامة الاقتصادية، والهيىٔة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الإثنين.
كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشىٔون الصحية، ومكتب لجنة الشىٔون الاقتصادية، عن قرار رىٔيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى.
فيما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غد الإثنين، نظر 27 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى.
بيما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، محاصرة وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعى، لجميع المحافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة فى التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.
أيضًا تشهد جلسة الثلاثاء، طلبا مقدما من الناىٔب وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعى بالأسعار التجارية للمساجد والكناىٔس، بالمخالفة لصحيح القانون، وطلب إحاطة مقدم من الناىٔب علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية، إضافة إلى مناقشة طلب إحاطة بشأن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلب إحاطة عن قرار إحلال السيارات التى تعمل فى نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من نانسى نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز فى محافظة سوهاج، لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى من البوتاجاز، وطلب للناىٔب عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية.
وتناقش الجلسة طلبا مقدما من الناىٔب محمد أحمد الجبلاوى، عن عدم وجود نتاىٔج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول، وطلب الناىٔب محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وكذلك تناقش سؤالا مقدما من الناىٔب محمود عصام موسى، عن الإجراءات التى تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحراىٔق التى حدثت لبعض شركات البترول.
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