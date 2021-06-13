حنفى جبالى يفتتح جلسة البرلمان.. ومناقشة الموازنة العامة على جدول الأعمال

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعمال الجلسة العامة، لمجلس النواب، ومن المنتظر أن تم خلالها تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.





كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيىٔات العامة الاقتصادية، والهيىٔة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الإثنين.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشىٔون الصحية، ومكتب لجنة الشىٔون الاقتصادية، عن قرار رىٔيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى.

فيما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غد الإثنين، نظر 27 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى.

بيما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، محاصرة وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعى، لجميع المحافظات، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة فى التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.

أيضًا تشهد جلسة الثلاثاء، طلبا مقدما من الناىٔب وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعى بالأسعار التجارية للمساجد والكناىٔس، بالمخالفة لصحيح القانون، وطلب إحاطة مقدم من الناىٔب علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية، إضافة إلى مناقشة طلب إحاطة بشأن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب إحاطة عن قرار إحلال السيارات التى تعمل فى نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة طلب إحاطة مقدم من نانسى نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز فى محافظة سوهاج، لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى من البوتاجاز، وطلب للناىٔب عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية.

وتناقش الجلسة طلبا مقدما من الناىٔب محمد أحمد الجبلاوى، عن عدم وجود نتاىٔج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول، وطلب الناىٔب محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وكذلك تناقش سؤالا مقدما من الناىٔب محمود عصام موسى، عن الإجراءات التى تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحراىٔق التى حدثت لبعض شركات البترول.