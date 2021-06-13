وزيرة الهجرة تدعو الأسر بالخارج لمتابعة تعلم أبنائهم استخدام تطبيق ”اتكلم عربي”

السفيرة نبيلة مكرم تدعو أطفالنا في الخارج لتعريف زملائهم بتطبيق "اتكلم عربي"

الأسر المصرية المشاركة في المعسكر: تطبيق "اتكلم عربي" يدعم قيم الولاء والانتماء

المعسكر يختتم فعالياته بتوجيه رسالة من الأطفال للسيد الرئيس وترديدهم النشيد الوطني المصري

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المعسكر الخامس عشر من معسكرات "اتكلم عربي" عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وبالتنسيق مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، وذلك من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن المبادرة تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مشاركة مؤسستي "نهضة مصر" و"ويل سبرنج" في هذا المعسكر هدفه تبسيط استخدام التطبيق الإلكتروني والتعامل معه بما يحقق أهداف المبادرة، حيث فتحت سيادتها حوارا مع الأطفال عن الدروس التي تعلموها من التطبيق وما استفادوه من الأنشطة المختلفة خلال تجربة التطبيق، حيث وجهت الأطفال لنشر التطبيق بين زملائهم وتعلم اللغة العربية، وملء الاستبيان حول التطبيق عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3cFjeqK

وتابعت الوزيرة أن المعسكر في نسخته الحالية هدفه استعراض محتويات التطبيق من قصص وفيديوهات وخريطة تفاعلية تساعد المتعلم على الاستمتاع بثقافات مصر المختلفة خلال التعلم، موجهة الرسالة للوالدين بالحرص على متابعة استخدام أبنائهم للتطبيق بانتظام ليكتسبوا مهارات اللغة ويتقدم مستواهم لإتقانها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه من خلال هذا المعسكر يتم تقييم التطبيق عن طريق استخدام الأطفال المصريين بالخارج وقياس مدى استجابتهم له، كذلك الوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ كافة ملاحظاتهم وآرائهم استعدادا لإصدار المرحلة القادمة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، بالتعاون مع دار نهضة مصر.

وفي السياق ذاته، دعت وزيرة الهجرة أبناءنا بالخارج للمشاركة في المعسكرات المقبلة وتحميل التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" أولا ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه، ولتحميل التطبيق لنظام أندرويد من جوجل بلاي ستور على الرابط التالي:

‏https://bit.ly/2Sq9ycv

ولنظام IOS من آب ستور على الرابط التالي:

‏https://apple.co/3uuK37r

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة "داليا فؤاد" مدير المحتوى التعليمي في دار نهضة مصر للنشر، أن التطبيق يعتمد على تقنيات التعلم الممتعة، بما يتضمنه من رسوم تفاعلية بألوان مختلفة تناسب كل محافظة يتم التعلم فيها.

وتابعت أن التطبيق يعتمد تقنيات الألعاب والمستويات وترتيب المستخدمين حول العالم بما يشجع الطلاب على التعلم والمنافسة في مستويات التطبيق المختلفة، مؤكدة على أهمية إرسال الاقتراحات لتطوير التطبيق والاستعداد للمرحلة الثانية.

كما قام الأطفال خلال المعسكر بالدخول في غرف الأنشطة والفعاليات باللغة العربية، حيث حرص الأطفال على ممارسة الأنشطة الموجودة في تطبيق "اتكلم عربي"، بجانب الحديث عن أهم الأماكن السياحية التي يعرفونها في مصر.

ومن ناحيتهم، قام الأطفال بالرسم والتلوين باستخدام مفردات سهلة من اللغة العربية، بجانب أداء عدد من الأناشيد والأغاني التي توجد بالتطبيق والترديد معها، مؤكدين أن التطبيق سهل استخدامه وألوانه مبهجة، حيث عرفهم على خريطة مصر وعدد من الأماكن بها والتي لم يسبق لهم زيارتها، كما أشادت الأسر المشاركة بما يحمله التطبيق من قيم الولاء والانتماء وربط الأطفال بجذورهم في مصر، وما يشتمل عليه التطبيق من مضامين تاريخية وثقافية بروح مصر وأهلها الطيبين.

واختتمت فعاليات المعسكر بترديد النشيد الوطني المصري من جانب وزيرة الهجرة والأطفال المشاركين وعائلاتهم وهم يحملون علم جمهورية مصر العربية، كما وجهوا رسالة تحية وتقدير وشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالمصريين بالخارج ورعايته لهم، وحرص سيادته على ربطهم بالوطن وما يتحقق به من إنجازات مستمرة.