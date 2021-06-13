متشلش هم السفر.. وزارة النقل تيسر السفر لمطروح لتنشيط السياحة الداخلية

أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتباراً من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:

- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021

- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى و ذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، اعتباراً من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع.

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/6/2021، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات اخري.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي.

قطار القاهرة مطروح

قطارات جديدة بين القاهرة ومرسي مطروح لتنشيط السياحة

القطار من الداخل