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أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشى – إيتاى.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين اعتباراً من السبت المقبل، وبياناتها كالتالى:
- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى وذلك بدءًا من يوم 19/6/2021
- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح و القاهرة بنفس التركيب طريق المناشى و ذلك من يوم 20/6/2021 ويستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.
- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، اعتباراً من يوم السبت الموافق 19/6/2021 على أن يعمل أيام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع.
- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/6/2021، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات اخري.
- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بتركيبهما وجدولهما الحالي.
قطار القاهرة مطروح
قطارات جديدة بين القاهرة ومرسي مطروح لتنشيط السياحة
القطار من الداخل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متشلش هم السفر.. وزارة النقل تيسر السفر لمطروح لتنشيط السياحة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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