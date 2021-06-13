/635614/علاء-مصطفي-التنسيقية-بمثابة-الدم-الجديد-في-جسد-الدولة-المصرية

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التنسيقية خلقت حالة من الحراك داخل الساحة السياسية المصرية، لافتا إلى نجاحها في تجهيز وإعداد كفاءات وقيادات استطاعوا أن يكونوا بمثابة الدم الجديد في جسد الدولة المصرية بأذرعها التنفيذية والتشريعية والسياسية والبرلمانية.

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

وأشار النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن التنسيقية حاولت كسر المفاهيم القديمة في الممارسة السياسية والبرلمانية،فضلا عن تقديم نموذجا جديدا قائم على تقبل الإختلاف واحترام الآخر والتعاون من أجل المصلحة الأعلى وتجاوز الاختلافات الأيدلوجية الضيقة، مؤكدا على إيجاد المساحات المشتركة بين اعضائها.

ولفت النائب علاء مصطفي، إلى أن سقف التوقعات من التنسيقية ونوابها واعضائها أصبح عاليا ولكننا نعي ذلك ونعلم أننا لازال أمامنا الكثير لتحقيقه بهدف تطوير الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، والخروج بنتائج إيجابية للدولة المصرية والمواطن المصري، بما يليق والجمهورية الجديدة في مصر.

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.