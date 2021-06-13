33 طلب على طاولة اقتراحات النواب ..اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عملها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب،وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها اليوم ،لنظر بعض االتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة الاقرار، على النحو التالي:

دوت الخليج يرصد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم

1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيا دة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لر أس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك. 2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية اإلفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح با لزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

لجنة الشئون الاقتصادية

كما تعقد لجنة الشئون الملاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب احمد سمير ، لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد ، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

كما تناقش لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي، مناقشة القضية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة بشأنها.

لجنة الاقتراحات والشكاوي

وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي اجتماعها اليوم برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة 33 طلب احاطة واقتراح برغبة مقدمة من النواب،كما تناقش الاقتر اح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة النظر في قرار الجهاز المركز ي للتنظيم والادارة بإرجاء تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهالت الحاسب الالي والمعينين بالخريطة المعلوماتية بمحافظة شمال سيناء. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقار ي ببرديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.