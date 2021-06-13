/635617/تعرف-على-موعد-تجديد-عقد-ميسي-مع-برشلونة-تفاصيل

يصارع الزمن مسئولو نادى برشلونة الإسباني، وذلك من أجل تمديد التعاقد مع قائده ليون ميسي لكي يستمر مع الفريق طيلة السنوات المقبلة، وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ33 عام، رفقة برشلونة خلال 30 يونيو الجاري.

ويرصيد دوت الخليج موعد تجديد ليون ميسي:

وبحسب صحيفة :"موندو ديبورتيفو"الكتالونية:” فإن برشلونة واثق من إعلان تجديد عقد ليونيل ميسي عقب بطولة كوبا أمريكا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

وستنطلق بطولة كوبا امريكا في الساعات الأولى من مساء اليوم الأحد فى 11 مساء وتنتهى فى الواحدة صباح غدا الأثنين وذلك بمباراة البرازيل وفنزويلا.

وسيجدد ليونيل ميسي عقده رفقة البلوجرانا حتى 2023، ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح سفيراً لبرشلونة هناك.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي عقب إنتهاء عقده مع برشلونة لصفوف إنتر ميامي الأمريكي والذي يرأسه ديفيد بيكهام.

وسيتحصل ليونيل ميسي على راتب خلال السنوات القادمة يصل الى 250 مليون يورو، بما فيهم سنوات تواجده كسفير لبرشلونة.

ليونيل ميسي في كامل تركيزه حالياً رفقة المنتخب الأرجنتيني، والذي يأمل أن يتمكن من رفع كأسه الأول هذا الصيف بعد خسارة نهائيين في كوبا أمريكا سابق.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات برشلونة كان أمام فريق ويسكا والتي انتهت بنتيجة 4/1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 59 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

ويستعد برشلونة اليوم الأحد أمام فريق ريال سويسداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وانتشرت آخر الأنباء الواردة من إسبانيا تتحدث عن اجتماع بين ميسي ووالده في وقت لاحق من اليوم الخميس لمناقشة مستقبله، حيث تحدث اللاعب ان كل الأنتقادات يتم توجيها لي فقط.

والد اللاعب أشار إلى وجود احتمالية لاستمراره الموسم المقبل مع الفريق، ثم الرحيل مجاناً في 2021.

ويستعد فريق برشلونة لمباراته اليوم أمام فريق ريال سويسداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

في الوقت نفسه فإن ريال سوسييداد من أبرز الأندية الإسبانية هذا الموسم، ويأتي في المركز الخامس نظير 45 نقطة لكنه هزم في المباراة الأخيرة على يد غرناطة بهدف نظيف.