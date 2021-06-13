/635619/أيمن-محسب-يطالب-التوسع-في-إنشاء-محطات-شحن-السيارات-الكهربائية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر ، وقطاع الأعمال هشام توفيق ، بشأن التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، من أجل تشجيع اقتناء هذا النوع من السيارات من قبل المواطنين.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام هذه السيارات، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، باعتبارها صديقة للبيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

توطين صناعة السيارات فى مصر

وشدد النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة لتشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة، وذلك من خلال زيادة محطات الشحن، ومراكز الخدمة، خاصة وأن هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير على المواطن وعلى الدولة وعلى البيئة في نفس الوقت، مما يتطلب سرعة تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية.

دوت الخليج ينشر تفاصيل تقدم النائب أيمن محسب بطلب احاطة

وأشار النائب أيمن محسب ، عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من الأماكن المقترحة بشأن أماكن الشحن تتمثل في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة، بالإضافة للتنسيق مع الشركات الخاصة ومع وزارة الكهرباء، لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية

وأضاف النائب ايمن محسب ،عضو مجلس النواب، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة في المقام الأول، كما أنها توفر الكثير من النقود الخاصة بعملية إمداد الطاقة، بالإضافة لتوفير الكثير من النقود الخاصة بوسائل الصيانة، فهي لا تتطلب مراحل الصيانة المعهودة الخاصة بسيارات الوقود التقليدي، وبهذا يجب وضع خطة عاجلة لتشجيع المواطنين من أجل اقتناء هذا النوع من السيارات.