/635620/التعليم-تحذر-الطلاب من-روابط-النتيجة-المزيفة

دعا الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة التعليم في محافظة اسوان، طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة وأولياء أمور بعدم الإنصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تحذير التعليم من الروابط المنتشرة والمتعلقة بالنتائج المزيفة.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد أن أعمال التصحيح مازالت قائمة، وأنه فور إنتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة التعليم في محافظة اسوان داخل لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للإطمئنان على سير العمل.

تابع القبيصي خلال الجولة ، اللمسات النهائية من تصحيح مواد (الدراسات الاجتماعية - العلوم - اللغة الإنجليزية) وذلك تمهيدًا لدخول هذه المواد مرحلة المراجعة.

وشدد القبيصى على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل المصححين.

وخلال هذه الجولة قام بتفقد الكنترول أيضًا، وأشاد بالسرعة والإنضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم (بخلية النحل) وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم اعلان النتائج قريباً وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور .

الجدير بالذكر ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ، قد خاضها ١.٤ مليون طالب وطالبة بجميع أنحاء الجمهورية ، و قد انتهت بالقاهرة والاسماعيلية واسيوط والبحيرة والدقهلية والقليوبية والاقصر وبني سويف والشرقية والبحر الاحمر يوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، بينما انتهت امتحانات الاعدادية في الجيزة ومطروح وسوهاج والمنيا والاسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ وبورسعيد يوم الخميس 10 يونيو 2021.