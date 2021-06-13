النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دولتين بشأن بنك التنمية الإفريقي للجنة التشريعية «صور»

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في افتتاح جلسته العامة اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك، إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان

دوت الخليج يرصد احالة قراراين جمهوريين إلى اللجنة التشريعية

كما المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، إلي لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

هذا ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

كما يواصل المجلس خلال جلسته العامة الإثنين، مناقشة تقرير الموازنة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.