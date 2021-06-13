/635622/اليوم--الحكم-على-المتهم-بالتحرش-بفتاة-بمترو-الانفاق--الخط-الثالث

تشهد محكمة جنح مُستأنف النزهة" اليوم الأحد 13 يونيو 2021، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بالتحرش بفتاة في أحد قطارات مترو الأنفاق، والمعروف بـ"متحرش المترو" على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بإتيان فعل فاضح علني، أمام فتاة كانت تستقل مترو الأنفاق، تحديدًا داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث "العتبة - عدلي منصور".

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نظر محكمة مستأنف النزهة جلسة الحكم المقدمة تجاه المتهم بالتحرش بفتاة فى إحدى عربات المترو.

تفاصيل القضية

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق حبس متحرش المترو، على ذمة القضية، ونسبت له ارتكاب جريمة الفعل الفاضح العلني داخل عربات مترو الانفاق الخط الثالث العتبة- عدلي منصور، وذلك بعد فحص الفيديو المقدم من الفتاة الضحية في الواقعة.

حديث المتهم أمام النيابة

ونفى المتهم أقوالها أمام النيابة العامة، وأكّد أنَّه غلبه النعاس في خلال جلوسه داخل المترو في الجهة المقابلة للفتاة، وعندما استيقظ عدّل ملابسه.

وأضاف المتهم أيضًا: «كنت راجع من الشغل في محل لحوم مجمدة تعبان من الوقفة طول اليوم، ولما دخلت عربة المترو في محطة قباء، النوم غلبني، ولما صحيت كنت خايف أحسن المحطة اللي هنزل فيها تكون عدت، وكنت بعدل هدومي، أنا معملتش حاجة غلط عشان الفتاة تصورني وتفضحني».

وادّعى المتهم أنَّه يعاني من مرض نفسي، إلا أنَّ التحقيقات التي جرت معه النيابة العامة، أكّدت سلامة قواه العقلية، وأنه مسؤول عن تصرفاته، ويدركها، وهو ما أتضح من اتزانه خلال التحقيقات التي جرت معه.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، ثم تقدم باستئناف على الحكم، نظرته المحكمة الأعلى، وأصدرت القرار المتقدم.