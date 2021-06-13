/635624/بعد-72-ساعة-ظهور-جثة-غريق-شاطئ-المعلمين-بالإسكندرية-في-البحر

ظهرت جثة غريق شاطئ المعلمين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، بالقرب من منطقة الغرق، بعد طفو الجثة أعلى مياه البحر الأبيض المتوسط، بعد 3 أيام داخل المياه، وسط محاولات بحث كبرى لم تتمكن من انتشال جثمان الغريق.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ظهور جثة غريق فى شواطئ الإسكندرية.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من عدم تمكن قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير بالإسكندرية، في العثور على جثمان شاب غارق بشاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، بعدما لقي شاب يدعى «محمد.ر.ع» 20 سنة، مصرعه غرقا في شاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

قائد الغواصين

وقال قائد فريق غواصين الخير إيهاب المالحي، إنه كان من المقرر استئناف البحث عن جثة الشاب صباح اليوم الأحد، بعدما لم ينجح الغواصين من انتشاله، قبل أن يظهر الجثة على المياه بمفرده صباحًا، وكانوا قد كثفوا البحث في المنطقة المحيطة مكان الغرق، وتم وضع خطة أوسع البحث في الشواطئ المجاورة والأماكن المتوقع تعلق الجثمان فيها، إلا أن ظهور الجثة قد أنهى كل ذلك.

وأضاف قائد فريق غواصين الخير، أن عملية البحث توقفت مع غروب شمس أمس السبت 12 يوينو من قبل قوات الإنقاذ النهري و4 من المتطوعين منهم، حيث كان المقرر أن يستكمل الفريق اليوم رحلة الغطس للعثور عليه.

وأوضح أن الله قد حقق آمالهم في أن يطفو جثة الشاب علي سطح البحر قبل شروق شمس اليوم، مشيرا إلى أنه في أثناء لم يكن الجثمان قد ظهر فإنه سيتم التجول بلانش بحري داخل الشواطئ لتبين طفو الجثمان داخل عرض البحر من عدمه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة غرق في شاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش بالعجمي، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم ومسئولو شواطئ العجمي لمكان الحادث، وسيارة الإسعاف.