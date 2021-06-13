جبالي لـ«النواب»: المجلس لديه ازدحام شديد في برنامج العمل هذا الأسبوع 

/635626/جبالي-لـالنواب-المجلس-لديه-ازدحام-شديد-في-برنامج-العمل-هذا-الأسبوع
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المجلس لديه ازدحام شديد في برنامج العمل هذا الأسبوع نظرًا لمناقشة تقرير لجنة الخطة و الموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ما ذكره رئيس النواب، خلال افتتاح الجلسة العامة، وإليكم التفاصيل:-
المستشار الدكتور حنفى جبالى يطالب النواب الدخول فى الحديث مباشرة
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، النواب، بالدخول في الموضوع مباشرة موضحًا أن مكبر الصوت سوف ينقطع تلاقيا عن المتحدث بعد انتهاء الوقت المحدد.
وأضاف :" أرجو الدخول في الموضوع مباشرة ، لدينا جدول أعمال ثقيل جدا، أرجو التركيز لمصلحة المتحدث، ولا تتحدثوا علي مشكلة قرية أو مدينة أو مركز".
افتتاح الجلسة العامة
هذا وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة، ومن المنتظر أن تم خلالها تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.
كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 / 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الاثنين
كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
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