/635627/منتخب-المغرب-يحلق-في-سماء-إفريقيا-ملخص-الأجندة-الدولية

انهى منتخب المغرب مبارياته الودية في إطار معسكر الفريق ضمن الأجندة الدولية لأسود الأطلس ، وحقق منتخب المغرب انجازات ومكاسب عديدة في المواجهتين التي خاضهم الفريق، ويستعرض دوت الخليج مشوار المنتخب المغربي في الأجندة الدولية.

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزا غاليا على حساب بوركينا فاسو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول ضمن الأجندة الدولية العالمية ، والتي تشهد في ذات التوقيت مباريات يورو 2020التي ينطلق اليوم المواجهات الثالثة لها.

سجل هدف فوز منتخب المغرب الوحيد اللاعب أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 51، وحقق الفريق الانتصار في المواجهة السابقة بهدف دون رد أمام منتخب غانا.

وشارك أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك في المواجهة بينما لم يضم المدير الفني لأسوط الأطلس بدر بانون لاعب النادي الأهلي.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: منير المحمدي الدفاع: أشرف حكيمي، أشرف لزعر، سفيان شاكلا، غانم سايس الوسط: يحيى جبران، أيمن برقوق، عادل تاعرابت الهجوم: سفيان رحيمي، يوسف النصيري، حكيم زياش

قائمة منتخب المغرب

وجاءت قائمة المنتخب المغربي لمواجهة بوركينا وغانا كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو لاعب نادي (إشبيلية) - منير المحمدي لاعب نادي (هاتاي سبور) - أنس الزنيتي لاعب نادي (الرجاء) - رضا التكناوتي لاعب نادي (الوداد). خط الدفاع: رومان غانم سايس لاعب نادي (وولفرهامبتون) – جواد يميق لاعب نادي (بلد الوليد) - أدم ماسينا لاعب نادي (واتفورد) - أشرف حكيمي لاعب نادي (إنتر ميلان) – نايف أكرد لاعب نادي (رين)- سفيان شاكلا لاعب نادي (خيتافي) - أيوب العملود لاعب نادي (الوداد) - سامي مايي لاعب نادي (فيرنكفاروس).

غياب أهلاوي وتواجد زملكاوي في قائمة منتخب المغرب للأجندة الدولية

خط الوسط: سفيان أمرابط لاعب نادي (فيورنتينا) - سليم أملاح لاعب نادي (سطانداردولييج) - أيمن برقوق لاعب نادي (إينتراخت فرانكفورت) - عادل تاعرابت لاعب نادي (بنفيكا) - يحيى جبران لاعب نادي (الوداد) - إلياس شاعر لاعب نادي (كوينز بارك رينجرز). الهجوم: يوسف النصيري لاعب نادي (إشبيلية) – منير الحدادي لاعب نادي (إشبيلية) أشرف بن شرقي لاعب نادي (الزمالك) - حكيم زياش لاعب نادي (تشيلسي) - سفيان رحيمي لاعب نادي (الرجاء) - أيوب الكعبي لاعب نادي (الوداد)- زكرياء أبو خلال لاعب نادي (ألكمار).