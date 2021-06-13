دوت الخليج تكشف مأساة مقتل سائق على يد لصوص أبو كبير لسرقة سيارته

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"هو اللى اختار الموت.. علشان مش عايز يسيب العربية"، بهذه الكلمات اعترف لصان بقتل وسرقة سيارة تاكسي خاصة بالضحية، بعد أن استدرجاه من مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، بقصد توصيلهما إلى ميت غمر في محافظة الدقهلية، وخلال سيرهما في أحد الطرق نجحا في قتل الضحية بقالب طوب على رأسة، عندما حاول التصدي لمحاولتهما سرقة التاكسي الذي يقوده، وتخلصا من جثمانه بإلقائه في مصرف زراعي، واستوليا على السيارة وفرا هاربين، وبعد 72 ساعة انكشفت الجريمة ونجح الأمن العام في القبض على الجناة.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن كشف مأساة مقتل سائق على يد لصوص أبو كبير لسرقة سيارته

بلاغ

كان ورد بلاغ بالعثورعلى جثة سائق تاكسى يدعى "سيد س" ، مقتولًا في ترعة أبو الأخضر، في عزبة أبو خليل بأبو كبير، وتم انتشال الجثمان والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وأن شقيق الضحية، أبلغ الشرطة بتغيب شقيقه وغلق هاتفه بشكل مفاجئ على غير عادته.

ونتج عن التحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مكان سيارة الضحية في مركز ميت غمر في الدقهلية، وتم القبض عليهم وبداخلها مستقليها عاملان من أبو كبير بالشرقية.

استدراج المجني عليه

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين استدرجا الضحية بقصد سرقته بالإكراه لكنه قاومهما فقتلاه واستوليا على سيارته بقصد بيعها لاقتسام ثمنها فيما بينهما، وخلال سيرهما في الطريق تظاهر أحدهما بضرورة قضاء حاجته، وحال توقفه اعتديا علي المجني عليه بالضرب بـ"قالب طوب" على رأسه، ما أدى لوفاته وألقيا جثته بمصرف وفرا هاربين بالسيارة، وتوجها لمسرح ضبطهما للتصرف فيها بالبيع، لكن الشرطة تمكنت من كشف الجريمة.

وأمس أمرت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية لدور الانعقاد في الشهر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.