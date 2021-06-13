/635632/لاعب-منتخب-الـ-Denmark-والإصابة-المفزعة-أخر-تطورات-حالته

أصبح اريكسن CPR لاعب منتخب الـ Denmark حديث الصباح والمساء وذلك بعد سقوط اللاعب في مباراة الدنمارك وفنلندة ، الأمر الذي أثار الخوف والقلق بين جماهير الكرة العالمية والأوروبية حزنا على لاعب منتخب الـ Denmark .

وتعرض اريكسن CPR لاعب منتخب الـ Denmark لإصابة مفزعى خلال مباراة الدنمارك وفنلندة في اليوم الثاني من الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" تصريحات لطبيب منتخب الدنمارك عن الواقعة وقال فيها:" عندما دخلنا إلى أرضية الملعب، وجدنا إريكسن يتنفس وينبض، ثم فجأة توقف النبض، وهنا قررنا التدخل من أجل إنقاذه، ولحسن الحظ أنه تشبث بالحياة".

لاعب منتخب الـ Denmark والإصابة «المفزعة».. أخر تطورات حالته

وتلقي اللاعب عدد كبير من الدعم حول العالم والتعاطف خاصة أن كرة القدم ليست مجرد هواية، فبرغم من أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة أو تلاحم مع زملائة، ولكن في الدقيقة 42 وبينما كان يمرر أحد اللاعبين الكرة للاعب تعرض للسقوط

سيمون كايير كان أول من هرع لمراجعة موقف اللاعب والتأكد من أنه لم يبلع لسانه وبعدها طلب اللاعبون من المسعفين الدخول إلى الملعب وكانت هناك محاولات متواصلة لأجل إفاقته.

وفي الأخير تمكن الجهاز الطبي من إنقاذ حالة اللاعب ثم استكمال المباراة بعد توقف دام لمدة ساعة كاملة.

واعلن نادي أياكس أمستردام في 17 يوليو 2008، أن إريكسن قد وقع عقدًا لمدة عامين ونصف، وقدرت قيمة انتقله من ميدلفارت بمبلغ مليون يورو، وشق طريقه من خلال فرق الشباب، ورُقّيَ إلى الفريق الأول في يناير 2010، حيث حصل على القميص رقم 51.

وفي غضون الشهر، شارك لأول مرة مع الفريق الهولندي في الدوري الهولندي الممتاز في 17 يناير 2010 ضد ناك بريدا، وقارنه مدرب أياكس مارتن بول، مع المواهب التي خرجت من شباب أياكس أمثال شنايدر ورافئيل فان دار فارت، ووصفه بأنه قارئ جيد للعب ويجيد لعب أدوار "الرقم 10" التقليدية مثل الهولنديين الدوليين والأسطورة الدنماركية مايكل لاودروب، والذي لعب لأياكس سابقاً أيضا.

بدأ إريكسن موسم 2010–11 بشكل جيد، وسجل هدفه الأول في الدوري مع أياكس في 29 أغسطس 2010، ضددي غراف شاب، وفي 11 نوفمبر، سجل هدفه الأول على ملعبأمستردام أرينا، في مباراة الفوز في كأس 3–0 على بي في فيندام، وفي ديسمبر، مُنح إريكسن جائزة «أفضل لاعب دنماركي شاب في العام».