/635634/تسرب-من-مختبر-تصريحات-هامة-من-الصحة-العالمية-بشأن-كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر.

يستعرض موقع دوت الخليج تصريحات منظمة الصحة العالمية في التقرير التالي

وقال تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

عدم تعاون الصين

ووفقا لرئيس المنظمة، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية، وذلك وفقا لما نشره وكالة "نوفوستي".