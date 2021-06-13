جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مسائية لمأمورى الضبطية القضائية، للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة بالبيع أو الايجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضارى، والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.





وأوضح مندور، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن اللجنة المشكلة من مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ 100 فدان شمال الحى الرابع إسكان المحافظة، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذى يمنع المستفيد من ايجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وناشد رئيس جهاز مدينة بدر، قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية، بمرورها الدورى على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز بدر يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.