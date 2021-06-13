صور.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة بتفقد موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 63% واطلع الوزير على كافة الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالى فى صورته النهائية من إجمالى 960 مترا.

وسيجرى الصب الخرسانى لأعمال الرصيف الجنوبى قبل نهاية هذا الشهر، وجارى التعاقد على أوناش الرصيف، وأوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، كما تجرى كافة أعمال البنية التحتية والإنشاء للمبانى وأعمال المرافق وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وفيما يتعلق بالمشغل العالمى الذى سيقوم بإدارة وتشغيل المحطة، فإنه يجرى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعقد المشاركة الخاصة مع هذه الشركة العالمية تمهيداً لتوقيع العقد النهائى بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة التى ستوفر 1.500 فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 3.000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022.

وشهد الوزير التشغيل التجريبى لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقبارى إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتى تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضى والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل بإجمالى تكلفة 305 ملايين جنيه.

بعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 (كوبرى 54) والتى يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98 %.

وأكد الوزير على أهمية المشروع فى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

كما جرى متابعة مشروع إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه، "2 كوبرى سيارات، وكوبرى أعلى السكة الحديد"، للمساهمة فى تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بشكل رأسى بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى.

ووجه الوزير، بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.

بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر، وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن فى السنة، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذى بلغت نسبة تنفيذه 85 %.

وتابع وزير النقل أعمال إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء والمخصص للقاطرات والذى سيبلغ طوله بعد أعمال إعادة التأهيل 160 متر بدلا من 100 متر فى الوضع الحالى، حيث وجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وعلى هامش جولته أكد الوزير على تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وإفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات.

وأشار إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية.

واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء الإسكندرية، وفقاً للمخطط الزمنى المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.