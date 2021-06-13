جبالى لـ «النواب»: المجلس لديه ازدحام شديد فى برنامج العمل هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لديه ازدحام شديد فى برنامج العمل هذا الأسبوع نظرًا لمناقشة تقرير لجنة الخطة و الموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، النواب، بالدخول فى الموضوع مباشرة موضحًا أن مكبر الصوت سوف ينقطع تلاقيا عن المتحدث بعد انتهاء الوقت المحدد. وأضاف: "أرجو الدخول فى الموضوع مباشرة ، لدينا جدول أعمال ثقيل جدا، أرجو التركيز لمصلحة المتحدث، ولا تتحدثوا على مشكلة قرية أو مدينة أو مركز".

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